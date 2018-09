Wien (AFP) Österreichische Behörden haben einem Medienbericht zufolge den Asylantrag eines nach eigenen Angaben schwulen Irakers abgewiesen, weil er sich zu "mädchenhaft" verhalten hat. In dem Ablehnungsbescheid hieß es laut einem Bericht der österreichischen Tageszeitung "Kurier", der 27-Jährige habe sich eines "stereotypischen, jedenfalls überzogenen 'mädchenhaften' Verhaltens" bedient. Dies habe "aufgesetzt" auf die Behörde in der Steiermark gewirkt, berichtete das Blatt am Donnerstag.

