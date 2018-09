Paris (AFP) Ein mit einem Messer bewaffneter Angreifer hat in der Nähe von Paris einen Menschen getötet und zwei weitere schwer verletzt. Der Angreifer habe sich am Donnerstag nach der Tat in der Stadt Trappes in einem Gebäude verschanzt und sei von der Polizei außer Gefecht gesetzt worden, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP aus Polizeikreisen. Offen blieb, ob der Angreifer von der Polizei getötet wurde.

