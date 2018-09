Budapest (AFP) In Ungarn haben sich ehemalige Mitglieder der rechtsextremen Partei Jobbik zu einer neuen radikalen Bewegung zusammengeschlossen. Die Gruppe namens Unsere Heimat will nach eigenen Angaben vom Donnerstag besonders die Minderheit der Roma in den Fokus ihrer Politik rücken. Auch Jobbik hatte die Volksgruppe der Roma lange als Sündenbock gedient. Inzwischen präsentiert sich die ehemals extrem fremdenfeindliche Partei als moderate Alternative zur rechtsnationalen Regierung von Ministerpräsident Viktor Orban.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.