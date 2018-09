Saalfeld/Saale (AFP) Eine Diebin ist im thüringischen Blankenstein mit ihrem Motorroller in einen Supermarkt gerauscht und hat einen Blumenstrauß mitgehen lassen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, griff sich die 25-jährige Rollerfahrerin am Mittwoch einen Strauß und flüchtete an den Kassen und erstaunten Mitarbeiterinnen vorbei wieder nach draußen.

