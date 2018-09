Kiew (AFP) Im Osten der Ukraine sind am Donnerstag fünf ukrainische Soldaten bei Kämpfen mit prorussischen Rebellen getötet worden. Sieben weitere seien verletzt worden, teilte das ukrainische Verteidigungsministerium mit. Die Kämpfe in der Region Luhansk dauerten demnach fünf Stunden. Prorussische Rebellen hätten versucht, "Beobachtungsposten zu übernehmen". Ein weiterer ukrainischer Soldat wurde demnach an anderer Stelle in der Ostukraine durch Artilleriebeschuss getötet.

