London (AFP) Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat noch vor ihrem eigenen Einzug ihre neue Europazentrale in London an südkoreanische Investoren verkauft. Das zehnstöckige Gebäude im Zentrum der britischen Hauptstadt geht für knapp 1,2 Milliarden Pfund (rund 1,3 Milliarden Euro) an einen südkoreanischen Pensionsfonds, wie die US-Bank am späten Mittwochabend (Ortszeit) mitteilte. Goldman Sachs unterzeichnete gleichzeitig einen Mietvertrag mit einer Laufzeit von bis zu 25 Jahren.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.