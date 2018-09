Berlin (AFP) In Deutschland wurden in diesem Jahr bislang mehr als 73.000 Asylbewerber erfasst, die zuvor bereits in einem anderen EU-Staat einen Asylantrag gestellt hatten oder dort zumindest registriert wurden. Das geht auf einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der FDP-Fraktion hervor. Gut die Hälfte der Betroffenen kam demnach aus Griechenland, Italien oder Spanien.

