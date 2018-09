Karlsruhe (AFP) Gegen den in Berlin wegen mutmaßlicher Anschlagspläne festgenommenen Terrorverdächtigen ist Haftbefehl erlassen worden. Der Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof habe am Donnerstag Untersuchungshaft angeordnet, teilte die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe mit. Der 31-jährige Russe war am Mittwoch in Berlin festgenommen worden, weil er in Deutschland einen Sprengstoffanschlag geplant haben soll.

