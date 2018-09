Köln (AFP) Premiere im All: Das hüpfende Landegerät "Mascot" an Bord der japanischen Raumsonde "Hayabusa 2" soll am 3. Oktober auf dem Asteroiden Ryugu aufsetzen. Das deutsch-französische Forschungsgerät von der Größe eines Schuhkartons wird dann auf der Südhemisphäre des Himmelskörpers landen, wie das Deutsche Raumfahrtzentrum DLR am Donnerstag mitteilte. An der Landestelle befinden sich demnach zahlreiche bis zu 30 Meter große Brocken.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.