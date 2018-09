Wiesbaden (AFP) In Deutschland erreichen jedes Jahr mehr Menschen einen Hochschulabschluss. Im vergangenen Jahr stieg die Zahl der Absolventen im Vergleich zum Vorjahr um zwei Prozent auf rund 502.000, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Die Absolventenzahl stieg demnach seit 2001 kontinuierlich an. Jeder vierte Abschluss wird inzwischen in den Ingenieurwissenschaften erworben.

