Bobigny (AFP) Der Löwe "King" kann endlich wieder in freier Wildbahn herumtollen: Das im vergangenen Herbst in einer Wohnung bei Paris entdeckte Jungtier sei in ein Reservat in Südafrika gebracht worden, teilte die Feuerwehr der französischen Hauptstadt am Donnerstag mit. Dort verbringe er "glückliche Tage".

