Freiburg (AFP) Ein dreister Ladendetektiv ist in Breisach in Baden-Württemberg beim Klauen erwischt worden. Der Mann wurde am Dienstagabend von Angestellten eines Einkaufsmarkts beobachtet, wie er sich eine Verpackung aus dem Regal nahm und sich den Inhalt in die Tasche stopfte, wie die Polizei in Freiburg am Donnerstag mitteilte. Die leere Packung warf er in einen Abfalleimer.

