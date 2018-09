Tiflis (AFP) In der Debatte über den umstrittenen Polizeieinsatz gegen ein ZDF-Team in Dresden hat sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nachdrücklich zur Pressefreiheit bekannt. "Das Demonstrationsrecht muss umfassend gewährleistet sein", sagte Merkel am Donnerstag vor Journalisten in Tiflis, wo sie ihre dreitätige Südkaukasus-Reise begann. Wer zu einer Demonstration gehe, müsse aber damit rechnen, dass er von Medien dabei beobachtet und aufgenommen werde.

