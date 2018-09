Tiflis (AFP) Bei ihrem Besuch in Georgien hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) die anhaltende Präsenz der russischen Armee in den abtrünnigen Provinzen Abchasien und Südossetien kritisiert. Bei ihrem Treffen mit dem Leiter der EU-Beobachtermission werde sie deutlich machen, "dass wir diese Ungerechtigkeit nicht vergessen werden", sagte Merkel nach einem Treffen mit dem georgischen Ministerpräsidenten Mamuka Bachtadse am Donnerstag in Tiflis.

