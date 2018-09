Tiflis (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat einen Medienbericht zurückgewiesen, wonach sie einen Deutschen an der Spitze der EU-Kommission durchsetzen wolle. Sie könne entsprechende Wünsche ihrerseits nicht bestätigen, sagte Merkel am Donnerstag während eines Besuchs in der georgischen Hauptstadt Tiflis. Das "Handelsblatt" hatte berichtet, Merkel strebe bei der bevorstehenden Neubesetzung von EU-Spitzenämtern die Wahl eines Deutschen zum EU-Kommissionspräsidenten an.

