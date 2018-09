Greifswald (AFP) Auf dem Gelände des Bundesforschungsinstituts für Tiergesundheit auf der Ostseeinsel Riems in Mecklenburg-Vorpommern ist eine Mitarbeiterin von einem Heuballen erschlagen worden. Kollegen der 54-jährigen Frau ließen am Mittwoch den 300 Kilogramm schweren Rundballen aus einer Luke vom Boden eines Stalls aus dreieinhalb Metern Höhe fallen, wie die Polizei in Greifswald am Donnerstag mitteilte. Obwohl sie dem Opfer sofort zu helfen versuchten, starb die Frau kurze Zeit später in einem Krankenhaus in Greifswald.

