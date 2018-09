Gelsenkirchen (AFP) In einem Lkw-Anhänger haben Polizisten an der Autobahn 2 bei Gelsenkirchen zwölf Menschen mit afrikanischen Wurzeln entdeckt. Die acht Männer und vier Frauen im Alter zwischen 16 und 34 Jahren waren unverletzt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Fahrer des Sattelzugs hörte demnach am Mittwochnachmittag während der Fahrt verdächtige Klopfgeräusche aus dem Auflieger und alarmierte die Polizei.

