Berlin (AFP) Bundesinnenminister und CSU-Chef Horst Seehofer will infolge der Migration nach Deutschland eine Debatte über die Rolle der Religion und ihr Verhältnis zum Staat anstoßen. "Die Zuwanderung von Menschen aus unterschiedlichen Herkunftsstaaten, mit unterschiedlicher religiöser und kultureller Prägung, hat zu erheblichen Herausforderungen geführt, die auch das Verhältnis zwischen Religion und Staat betreffen", schrieb Seehofer in einem Gastbeitrag für die "Welt" (Donnerstagsausgabe). Seehofer kündigte an, mit "allen in Deutschland relevanten religiösen Gemeinschaften" das Gespräch suchen zu wollen.

