Berlin (AFP) Die Bundesärztekammer hat mehr Schutz für Ärzte und Helfer vor Gewalt gefordert. "Gewalt gegen Ärzte ist gesamtgesellschaftlich zu ächten", heißt es in einer am Freitag veröffentlichten Resolution des Vorstands. Jeder Bürger müsse "jeglicher Form von verbaler oder körperlicher Gewalt in Praxen, Rettungsambulanzen oder im öffentlichen Raum, soweit es die Situation und die eigene Sicherheit zulässt", entgegentreten.

