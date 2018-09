Berlin (AFP) Der CDU-Politiker Michael Brand hat von der Bundesregierung zügige Hilfe für die Opfer der früheren Siedlung Colonia Dignidad in Chile verlangt. "Es ist höchste Zeit für konkrete Unterstützung, bevor noch die letzten Opfer gestorben sind", erklärte Brand am Freitag auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP. Der CDU-Politiker hält sich derzeit mit mehreren Mitgliedern einer überparteilichen Bundestagskommission in Chile auf. Ziel der Reise ist es, den Prozess zur Aufarbeitung der grausamen Ereignisse in der von Deutschen in den 1960er Jahren gegründeten Sektensiedlung voranzutreiben und einen Hilfsfonds einzurichten.

