Berlin (AFP) Die meisten Deutschen würden lieber auf dem Land leben als in einer Großstadt. Das geht aus dem am Freitag veröffentlichten ARD-"Deutschlandtrend" hervor. Demnach gaben 40 Prozent der Befragten an, sie würden am liebsten in einer Kleinstadt wohnen. Fast ebenso viele, 38 Prozent, entschieden sich für ein Leben auf dem Dorf. Die Großstadt ist demnach nur für 21 Prozent die erste Wahl.

