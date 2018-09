Thessaloniki (AFP) Eine ehemalige kurdische Parlamentsabgeordnete ist aus der Türkei geflohen und hat Asyl in Griechenland beantragt. Leyla Birlik, die von der türkischen Justiz wegen "Präsidentenbeleidigung" verurteilt wurde, habe sich am Mittwoch der Polizei in der Grenzstadt Alexandroupoli gestellt, hieß es am Freitag aus Polizeikreisen. Zuvor hatte die 44-jährige demnach illegal die türkisch-griechische Landgrenze überquert.

