Wien (AFP) In der Affäre um ein Liederbuch mit judenfeindlichen und volksverhetzenden Texten aus der Nazi-Zeit hat die Justiz in Österreich mehrere Ermittlungsverfahren eingestellt. Wie die österreichische Nachrichtenagentur APA am Freitag meldete, stellte die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt zum einen das Ermittlungsverfahren gegen vier Verdächtige ein, die für die Zusammenstellung und Illustration des Liederbuchs der Burschenschaft "Germania" und dessen Veröffentlichung im Jahr 1997 verantwortlich waren. Der Fall sei verjährt, entschied die Staatsanwaltschaft.

