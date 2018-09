Berlin (AFP) In Sachsen-Anhalt ist am Donnerstagabend ein IC mit einem Lkw zusammengestoßen. Der Lkw-Fahrer sei dabei ums Leben gekommen, teilte die Polizei in der Nacht zum Freitag mit. Die beiden Lokführer erlitten demnach leichte Verletzungen. Im Zug befanden sich den Angaben zufolge 50 Menschen, die nach ersten Erkenntnissen unverletzt blieben.

