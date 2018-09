Gummersbach (AFP) Eine ausgebüxte Kuh hat in der Nacht zum Freitag im nordrhein-westfälischen Morsbach einen großangelegten Einsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Das Tier entkam nach Angaben der Polizei in Gummersbach vermutlich durch ein Loch im Zaun von der Weide und gelangte über einen Hang auf das direkt angrenzende Dach einer Veranstaltungshalle, in das es mit den Hinterbeinen einbrach.

