Berlin (AFP) Vor dem Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in Aserbaidschan hat die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Bärbel Kofler, Missstände in der Kaukasusrepublik angeprangert. "Die bürgerlichen Rechte unterliegen in Aserbaidschan weiterhin zahlreichen Einschränkungen. Presse-, Meinungs- und Versammlungsfreiheit sind eingeschränkt", sagte die SPD-Politikerin den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (Samstagsausgaben). Sie sprach von einer "insgesamt problematischen Menschenrechtslage" in dem Land, das die Kanzlerin am Samstag besucht.

