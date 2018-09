Meerbusch (AFP) Nach der Sichtung einer zweieinhalb Meter langen Gelben Anakonda haben die Behörden im nordrhein-westfälischen Meerbusch einen beliebten Ausflugssee gesperrt. Die für Menschen ungefährliche Schlange wurde am Donnerstag erstmals im Latumer See am linken Niederrhein gesehen, wie die Fachbereitsleiterin im Meerbuscher Ordnungsamt, Bettina Scholten, am Freitag der Nachrichtenagentur AFP sagte. Unklar war demnach zunächst, woher das Reptil stammt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.