New York (AFP) Im Jemen sind bei zwei Luftangriffen am Donnerstag erneut zahlreiche Kinder getötet worden. Mindestens 22 Kinder und vier Frauen seien bei einer Attacke durch die von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition gestorben, erklärte UN-Vertreter Mark Lowcock am Freitag. Bei einem weiteren Luftangriff seien mindestens vier Kinder getötet worden, hieß es. Beide Angriffe hätten sich südlich der von Rebellen kontrollierten Stadt Hodeida ereignet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.