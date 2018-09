Ludwigsburg (AFP) Ein Busfahrer ist am frühen Samstagmorgen in Baden-Württemberg nach eigenen Angaben einer Katze ausgewichen und gegen ein Wohnhaus geprallt. Wie die Polizei in Ludwigsburg mitteilte, war der 49-Jährige mit dem Bus auf einer abknickenden Vorfahrtstraße in der Gemeinde Hemmingen unterwegs. Er kam von der Fahrbahn ab, fuhr über den Gehweg und prallte gegen die Ecke eines Wohnhauses.

