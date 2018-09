Baku (dpa) - Deutschland und Aserbaidschan wollen ihre wirtschaftlichen Beziehungen weiter ausbauen, insbesondere in der Energiewirtschaft. Dabei geht es auch um Gaslieferungen des am Kaspischen Meer gelegenen Landes in die EU. Deutschland und die EU wollten ihren Energiemarkt breiter aufstellen, um die Abhängigkeit von russischem Gas zu verringern, machte Bundeskanzlerin Angela Merkel in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku deutlich. Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev zeigte Interesse an einem weiteren Ausbau der Gaslieferungen auf der Südschiene nach Europa.

