Berlin (AFP) Die Evakuierung zweier Ortschaften in Brandenburg wegen eines Großbrands ist aufgehoben worden. Die Bewohner von Tiefenbrunnen und Klausdorf im Landkreis Potsdam-Mittelmark dürften wieder in ihre Häuser zurückkehren, teilte die Polizei am Samstagabend mit. Fenster und Türen sollten aber weiter geschlossen bleiben.

