Peking (AFP) In China sind bei einem Brand in einem Hotel mindestens 18 Menschen ums Leben gekommen. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua unter Berufung auf örtliche Einsatzkräfte meldete, brach das Feuer während der Nacht zum Samstag in einem Hotel in der nordöstlichen Provinz Heilongjiang aus. Die Rettungsarbeiten in der Provinzhauptstadt Harbin dauerten demnach am Vormittag weiter an, zur Bandursache sei eine Untersuchung eingeleitet worden.

