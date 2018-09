Beirut (AFP) Human Rights Watch hat die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) zur Freilassung von 27 Geiseln aufgefordert, unter ihnen 16 Kinder. Die Menschenrechtsorganisation verurteilte am Samstag die Entführung der Menschen im Süden Syriens vor einem Monat als "Kriegsverbrechen". Der IS wolle die Geiseln für Verhandlungen mit der syrischen Regierung und deren Alliierten Russland als "Druckmittel" nutzen, kritisierten die Aktivisten.

