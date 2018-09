Rom (AFP) Der Umgang der Regierung in Rom mit mehr als hundert Flüchtlingen auf einem Schiff der italienischen Küstenwache beschäftigt nun die italienische Justiz: Staatsanwälte in Sizilien leiteten am Samstag ein Ermittlungsverfahren gegen Innenminister Matteo Salvini ein, wie italienische Medien berichteten. Gegen Salvini werde wegen "Freiheitsberaubung, illegaler Festnahmen und Machtmissbrauchs" ermittelt. Die Untersuchung schließe auch Salvinis Bürochef ein.

