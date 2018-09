Tumbes (AFP) Peru hat hunderten venezolanischen Flüchtlingen Asyl gewährt, die wegen verschärfter Einreisebestimmungen an der Grenze festsaßen. Außenminister Néstor Popolizio kündigte am Samstag in der Zeitung "El Comercio" an, auch die Vergabe von "humanitären Visa" zu prüfen, um Venezolanern ohne Reisepass die Einreise zu erleichtern. Mit den verschärften Einreisebestimmungen will Peru seinen Angaben zufolge nicht die Zahl der einreisenden Venezolaner reduzieren, sondern lediglich die Einwanderung "besser organisieren und sicherer machen".

