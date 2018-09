Moskau (AFP) Russland hat syrischen Aufständischen vorgeworfen, einen Chlorgas-Angriff in der Provinz Idlib vorzubereiten. Nach dem Angriff würden die USA, Großbritannien und Frankreich syrische Regierungstruppen verantwortlich machen und diese daraufhin aus der Luft angreifen, prognostizierte das russische Verteidigungsministerium in einer am Samstag veröffentlichten Erklärung. Moskau unterstützt den syrischen Machthaber Baschar al-Assad in dem Konflikt militärisch.

