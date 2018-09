Miami (AFP) Die Schießerei während eines Videospiel-Turniers in Jacksonville im US-Bundesstaat Florida mit mehreren Toten ist von einem Einzeltäter verübt worden. "Wir haben einen Verdächtigen in diesem Fall. Er ist am Tatort gestorben", sagte Sheriff Mike Williams am Sonntag vor Journalisten. Es handele sich um einen Mann mit weißer Hautfarbe, seine Identität sei noch unklar. Zunächst war unklar gewesen, ob er allein handelte.

