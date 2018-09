Teheran (AFP) Ein Erdbeben hat am Sonntagmorgen den Westen des Iran erschüttert. Wie die US-Erdbebenwarte USGS mitteilte, hatte das Beben eine Stärke von 6,0. Es ereignete sich demnach 26 Kilometer südwestlich der Stadt Dschawanrud in der westlichen Provinz Kermanschah nahe der Grenze zum Irak in geringer Tiefe.

