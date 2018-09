Kabul (AFP) Der afghanische Präsident Ashraf Ghani hat Rücktrittsgesuche seines Geheimdienstchefs und zweier Minister zurückgewiesen. Er habe dem Verteidigungsminister, dem Innenminister und dem Geheimdienstchef stattdessen die "nötigen Anweisungen zur Verbesserung der Sicherheitslage" erteilt, hieß es am Sonntag in einer Erklärung des Präsidentenpalastes. Die drei Männer hatten am Samstag Rücktrittsgesuche eingereicht. Am selben Tag war Ghanis einflussreicher nationaler Sicherheitsberater zurückgetreten.

