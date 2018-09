Damaskus (AFP) Der iranische Verteidigungsminister Amir Hatami hat der syrischen Staatsführung eine Beteiligung seines Landes am Wiederaufbau nach dem Krieg zugesagt. Syrien befinde sich an einem "sehr wichtigen Wendepunkt" und trete in die "sehr wichtige Etappe des Wiederaufbaus" ein, sagte Hatami am Sonntag laut dem iranischen Staatsfernsehen Irib bei einem Besuch in Damaskus. Der Minister kündigte "eine Präsenz, eine Beteiligung" Teherans am Wiederaufbauprozess an.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.