Miami (AFP) Bei einer Schießerei in Jacksonville im Nordosten des US-Bundesstaates Florida sind am Sonntag nach Polizeiangaben mehrere Menschen getötet worden. "Mehrere Tote vor Ort, viele weggebracht", teilte das Büro des Sheriffs von Jacksonville im Kurzbotschaftendienst Twitter mit. Ein Verdächtiger sei tot aufgefunden worden. Es sei unklar, ob es einen weiteren Schützen gebe. Das Gebiet um Jacksonville Landing sei "nicht sicher", die Menschen sollten sich in Sicherheit bringen.

