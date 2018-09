Knock (AFP) Papst Franziskus hat Gott um Vergebung für den sexuellen Missbrauch an Kindern in Irland durch katholische Geistliche gebeten. "Ich bitte um Vergebung des Herrn für diese Sünden, für den Skandal und den von so vielen Menschen in der Familie des Herrn empfundenen Verrat", sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche am Sonntag bei einem Besuch des Marienheiligtums in Knock, 180 Kilometer von Dublin entfernt.

