Jambi (AFP) Eine 15-jährige Indonesierin, die von ihrem Bruder vergewaltigt wurde und wegen der anschließenden Abtreibung ins Gefängnis kam, ist freigelassen worden. Ein Gericht in der Provinz Jambi auf der Insel Sumatra ließ in einem Berufungsverfahren die Abtreibungsklage fallen, wie ein Gerichtssprecher am Montag mitteilte. Die 15-Jährige war im Juli zu sechs Monaten Gefängnis verurteilt worden. Ihr 17-jähriger Bruder wurde wegen des Übergriffs zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt.

