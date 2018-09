Frankfurt/Main (AFP) Vor weiteren Prozessen gegen Frauenärztinnen wegen mutmaßlicher illegaler Werbung für Abtreibungen hat der Beratungsverband Pro Familia die Politik zu Gesetzesänderungen aufgefordert. Es gebe "dringenden Handlungsbedarf", erklärte die Organisation am Montag in Frankfurt am Main. Paragraf 219a des Strafgesetzbuchs stelle nicht nur "unbotmäßige Werbung" für Schwangerschaftsabbrüche unter Strafe, sondern "bereits sachliche Informationen" für Betroffene.

