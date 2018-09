Washington (AFP) US-Präsident Donald Trump hat auf den Tod des einflussreichen Senators John McCain nur in einem kurzen Beileids-Tweet reagiert - einem Medienbericht zufolge wehrte er sich gegen eine weitergehende offizielle Würdigung seines unerbittlichen Kritikers. Das Weiße Haus habe eigentlich eine Erklärung vorbereitet, in der McCain als "Held" bezeichnet wird, wie die Tageszeitung "Washington Post" am Sonntag (Ortszeit) berichtete. Trump habe diese Würdigung seines Kritikers aber verhindert.

