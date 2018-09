Berlin (AFP) Der CDU-Sozialexperte Peter Weiß hat sich gegen den SPD-Vorstoß ausgesprochen, durch eine höhere Besteuerung von Vermögen die Rente zu sichern. "Wir sind in einer Situation sprudelnder Steuereinnahmen", sagte der arbeitsmarkt- und sozialpolitische Sprecher der Unionsfraktion am Montag in Berlin. Angesichts dieser Lage über Steuererhöhungen zu diskutieren, sei aus seiner Sicht "geradezu absurd".

