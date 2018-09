Berlin (AFP) Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) will bald ein Konzept zur Reform der Freiwilligendienste vorlegen. "Jeder der sich in Deutschland freiwillig engagieren will, soll dazu die Möglichkeit bekommen", erklärte Giffey am Montag in Berlin. "Dafür wollen wir die Freiwilligendienste umfassend ausbauen und attraktiver gestalten." Ihr Ministerium erarbeite dazu derzeit ein "umfangreiches Konzept, das wir im Herbst vorlegen werden".

