Berlin (AFP) In Berlin ist die Polizei erneut mit einer Großrazzia gegen organisierte Clan-Kriminalität vorgegangen. Seit 06.00 Uhr am Montag würden in den Bezirken Tiergarten und Kreuzberg Objekte von kriminellen Mitgliedern einer arabischen Großfamilie durchsucht, sagte eine Polizeisprecherin der Nachrichtenagentur AFP. Zuvor hatte die "Welt" über den Einsatz berichtet.

