Berlin (AFP) Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) hat mit der Warnung vor einem Bildungsnotstand aufgrund von Lehrermangel eine Debatte um das Kooperationsverbot ausgelöst. Die Grünen-Bildungsexpertin Margit Stumpp warf der Union am Montag vor, für die Lage in den Schulen mitverantwortlich zu sein, "weil sie sich immer noch an das Kooperationsverbot klammert".

