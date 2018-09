Paris (AFP) Bei einem französischen Militäreinsatz in Mali sind ein hochrangiger Dschihadist und zwei Zivilisten getötet worden. Zudem sei ein Kämpfer aus der Leibgarde des Dschihadisten in der Region Ménaka im Norden des Landes getötet worden, erklärte am Montag die französische Armee. Es sei eine Untersuchung eingeleitet worden, wie Zivilisten bei dem Einsatz am Vortag ihr Leben verloren.

